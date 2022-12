Veröffentlicht am 6. Dezember 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Diebstahl in Bad Hönningen geklärt

Im Laufe des Jahres kam es vermehrt zum Diebstahl kleinerer Beträge aus einer Kasse in einer Bad Hönninger Firma. Nachdem durch den Firmeninhaber ein vager Tatverdacht begründet werden konnte, konnte dieser am Montagmorgen bestätigt werden. Ein 18-jähriger Mitarbeiter bediente sich wieder an der Kasse und wurde auf frischer Tat bei der Tatausführung erwischt. Der Täter zeigte sich gegenüber der Polizei geständig und räumte die Taten ein. Quelle: Polizei