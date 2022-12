Veröffentlicht am 5. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Pädagogische Basisqualifizierung: Für gute Arbeit in den Kitas

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen ist ganz vorne mit dabei, wenn es um die Weiterbildung und Qualifizierung von pädagogischem Fachpersonal geht. So bot man in diesem Jahr als eine der ersten VHS im Norden von Rheinland-Pfalz die pädagogische Basisqualifizierung im Sinne der Fachkräftevereinbarung für Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz an. Grundlage ist dabei das neue Kira-Zukunftsgesetz.

Diese Qualifizierung ist für bestimmte Berufsgruppen Voraussetzung für eine Tätigkeit in einer Kita. Multiprofessionelle Teams mit unterschiedlichen beruflichen Backgrounds sind notwendig, weil Kinder für ihre individuelle und ganzheitliche Entwicklung unterschiedliche Kompetenzen brauchen. Unter der Leitung von Siglinde Czenkusch waren ab März 18 Teilnehmende dabei, insgesamt umfasste der Kurs 160 Stunden. Nunmehr erhielten alle ihre Zertifikate.

Auch im nächsten Jahr wird es wieder die Basisqualifizierung im Angebot der Kreisvolkshochschule Altenkirchen geben. Am Montag, 13. März 2023, startet die neue Qualifikation – wieder im Blended-Learning-Format: Der erste und der letzte Kurstermin finden in Präsenz statt – alle anderen 18 Kurstage werden online angeboten. Wer mehr erfahren möchte, kann sich mit der Geschäftsstelle der KVHS Altenkirchen, Tel. (02681) 812211 oder per E-Mail, kvhs@kreis-ak.de, in Verbindung setzen.

Foto: Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kursleiterin Siglinde Czenkusch (r.). Foto: Kreisverwaltung