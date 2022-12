Veröffentlicht am 5. Dezember 2022 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Weihnachtsfeier SV Leuzbach-Bergenhausen

Zum zweiten Adventswochenende steht im Schützenhaus des SV Leuzbach-Bergenhausen immer die Weihnachtsfeier an. Ausrichter ist die Jugendabteilung des Vereins. So auch in diesem Jahr. Nur hatten sich die Verantwortlichen etwas Neues ausgedacht. Es sollte als „Außen-Veranstaltung“ durchgeführt werden. Über 60 Personen hatten sich angemeldet und erwartungsfroh trafen sich Jung und Alt nachmittags am Schützenhaus.

Es wurde in die Dämmerung hinein gewandert und der gesamte Tross war auf der Suche nach dem Nikolaus. Unterwegs mussten verschiedene Aufgaben erledigt werden. Unter anderem wurde auch ein Wissensquiz durchgeführt, wo sich die Jugend als weitaus schlagfertiger darstellte als die älteren Wanderteilnehmer.

Gespannt war man auf den Nikolaus und jeder Wanderer, welcher der lustigen Truppe mit einer Taschenlampe entgegenkam, wurde prompt für den Nikolaus gehalten. An der Kaiserlinde war es dann endlich so weit. Der Nikolaus wartete hier und wurde auch direkt von der Jugend umlagert. Die Kinder erzählten von den Fragen, die sie beantwortet haben.

Gemeinsam ging man auf den Festplatz, wo Schwedenfeuer und der neue Grillplatz auf die Wanderer wartete. Der Nikolaus überreichte dort Geschenke an alle teilnehmenden Kinder und es wurde gemeinsam das Nikolaus-Lied: „Lasst uns froh und munter sein“ gesungen.

Inzwischen waren auch die Würstchen gar und dem Glühwein und dem Kinderpunsch wurde kräftig zugesprochen. Die Kinder zogen sich ins Schützenhaus zurück und die Spieletonne wurde ausgeräumt.

Die Erwachsenen scharten sich um die Feuerstellen und es kam eine richtig schöne Vorweihnachtsstimmung auf. Es wurde noch lange viel gelacht und sich rege ausgetauscht. Eine absolut gelungene Veranstaltung, die hoffentlich nicht zum letzten Mal in diesem Format stattgefunden hat. (die) Foto: SV Leuzbach-Bergenhausen