Veröffentlicht am 5. Dezember 2022 von wwa

OBERWAMBACH – Zweites Adventsfenster in Oberwambach

Am Samstag trafen sich wieder zahlreiche Oberwambacherinnen und Oberwambacher am Gerätehaus, um das zweite Adventsfenster zu öffnen. Bei winterlicher Kälte gab es großen Applaus für das wunderschön gestaltete Fenster und spontan wurde ein Weihnachtslied angestimmt. Ein Dank an Diejenigen, die sich im Vorfeld viele Gedanken und viel Arbeit gemacht haben. Bemerkenswert war die große Anzahl von kleinen Kindern, die den Dorfplatz um das Gerätehaus bevölkerte. Das zeigten auch die abgestellten Kinderwagen.

Weiter geht es mit dem Veranstaltungsreigen am Samstag, 10. Dezember 2022. Um 17.00 Uhr trifft sich die Dorfgemeinschaft in der evangelischen Kirche. Dort wird ein Projektchor singen und die Weihnachtsgeschichte wird erzählt. Auch der Nikolaus hat angekündigt, dass er einen Abstecher nach Oberwambach machen wird. Im Anschluss wird das dritte Adventsfenster am Gerätehaus geöffnet. (Achim Ramseger) Fotos: Wir in Wannmisch