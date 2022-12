Veröffentlicht am 5. Dezember 2022 von wwa

HEDDESDORF – Weihnachtsfeier des VdK in Heddesdorf – Mit viel Musik in die Adventszeit

60 Gäste konnte Vorsitzender Sven Lefkowitz auf der Weihnachtsfeier des VdK-Ortsverbandes Heddesdorf im Gemeindehaus der Mennonitischen Brüdergemeinde in der Ringstraße begrüßen. Lefkowitz nutzte die Gelegenheit das Jahr für den Verband noch einmal Revue passieren zu lassen. So konnten in diesem Jahr einige Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden, wenngleich man auch im Jahr 2022 pandemiebedingt an mancher Stelle improvisieren musste. Dass das Angebot an geselligen Veranstaltungen überhaupt stattfinden konnte, verdankt der VdK der guten und harmonischen Zusammenarbeit im Vorstand, erläuterte der Vorsitzende und dankte den aktiven Vorstandsmitgliedern ausdrücklich für die Arbeit in diesem Jahr. Für das kommende Jahr hat man sich einige Pläne überlegt und wird den Jahreswechsel für eine Veranstaltungsplanung nutzen, kündigte er an. Auf der Weihnachtsfeier gab es zu Kaffee und Kuchen reichlich Musik. Alleinunterhalter Schorsch Richter „griff in die Tasten“ und unterhielt sowohl mit weihnachtlicher wie auch mit Stimmungsmusik. Besonders freuten sich die VdKler, dass auch die Musikschule der Stadt wieder auf einer Weihnachtsfeier vertreten war. David Ludat am Klavier und Martin Geiger am Cello erfreuten die Anwesenden mit mehreren klassischen Stücken. Gegen Abend wurden die zufriedenen Mitglieder von ihrem Vorstand noch mit einem Weihnachtspräsent verabschiedet. (sle) Fotos: VdK Heddesdorf