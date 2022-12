Veröffentlicht am 5. Dezember 2022 von wwa

MICHELBACH – Michelbacher spenden an Kinderschutzbund Altenkirchen e.V. „Von Kindern für Kinder“

Am Freitag, 18. November 2022, trafen sich über 150 Michelbacher, um nach einem Laternenumzug Sankt Martin und den Abriss eines Hauses am Spielplatz zu feiern. Bei guter Stimmung, Schwedenfeuern, Glühwein, Kakao und Leckereien vom Grill kam ein stattlicher Betrag im Michelbacher Spendenschwein zusammen, den Johannes Peter und Christina Gritzan stellvertretend für den Michelbacher Gemeinderat an den Kinderschutzbund Altenkirchen e.V. überreichten.

Über 580 Euro freut sich Beate Saddeler-Hassel, 1. Vorsitzende des Vereins und weiß auch schon, dass ein Teil der Spende auf jeden Fall für kleinkindgerechte Spielsachen der Pikler- und Babyzeitgruppen investiert wird. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie auch für den Rest des Betrags eine sinnvolle Investition finden.

Die Michelbacher Ortsbürgermeisterin Alexandra Schleiden dankt allen, die das Spendenschwein gefüttert haben! (als) Foto: OG Michelbach

Foto: (v.l.): Johannes Peter, Beate Saddeler-Hassel, Christina Gritzan