Veröffentlicht am 4. Dezember 2022 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Mit dem PKW auf der L 251 auf Abwegen

Am Samstagvormittag, 03. November 2022, durchbrach eine 85-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW in einer Kurve der L 251 die Schutzblanke und rutschte circa 25 Meter den Abhang in Richtung L 252 (Landesstraße nach Elsaff) hinunter. Die Fahrerin hatte Glück im Unglück und blieb nahezu unverletzt. Quelle: Polizei