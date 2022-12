Veröffentlicht am 4. Dezember 2022 von wwa

HERSCHBACH – Sprengung eines Geldautomaten am Donnerstagmorgen, 01. Dezember 2022 in 56249 Herschbach

Donnerstagmorgen, 01. Dezember 2022, gegen 03:26 Uhr, kam es zur Sprengung eines Geldausgabeautomaten der Sparkassenfiliale in 56249 Herschbach.

Die Kriminalpolizei Koblenz fragt: Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten

Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Des Weiteren befuhr nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen zur Tatzeit ein unbeteiligtes Fahrzeug den näheren Bereich des Tatortes. Der Fahrer oder die Fahrerin dürfte Sichtkontakt zu den Tätern gehabt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz unter 0261/103-0. Quelle: Polizei