Veröffentlicht am 3. Dezember 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in 57537 Wissen, in der Kreuzung Bahnhofstraße und Im Buschkamp

Samstagabend, 26. November 2022, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford Fiesta die Bahnhofstraße aus Richtung Europakreisel kommend in Richtung Altenkirchen. An der Kreuzung Bahnhofstraße und Im Buschkamp / Marktstraße beabsichtigte er nach links in die Straße Im Buschkamp abzubiegen, beachtete aber nicht den Vorrang einer entgegenkommenden 41-jährigen Fahrzeugführerin eines Kleintransporters Mercedes-Benz Vito. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 41-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 10.000 Euro. Quelle: Polizei