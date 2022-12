Veröffentlicht am 4. Dezember 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der B 62 – Trunkenheit und Straßenverkehrsgefährdung in 7537 Wissen, B 62 (Bahnparallele)

Montagmorgen, 28. November 2022, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Toyota Aygo die B 62 (Bahnparallele) aus Richtung Wissen kommend in Richtung Nisterbrück. Am Ende der langen Gerade kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug in die rechten Schutzplanken. Der Toyota wurde von dort abgewiesen und schleuderte quer über die Fahrbahn in die linksseitigen Schutzplanken, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Bei dem Unfall erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen. An dem Fahrzeug und den Schutzplanken entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Altenkirchen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers. Einen angebotenen Atemalkoholtest verweigerte er. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei