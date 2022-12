Veröffentlicht am 3. Dezember 2022 von wwa

BRACHBACH – Verkehrsunfall in 57555 Brachbach, in der Industriestraße 18

Am Freitagnachmittag, 02. Dezember 2022, gegen 16:00 Uhr fuhr in 57555 Brachbach, in der Industriestraße 18 ein männlicher Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren leicht gegen einen hinter ihm befindlichen Pkw. Es blieb bei einem leichten Blechschaden. Quelle: Polizei