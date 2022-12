Veröffentlicht am 3. Dezember 2022 von wwa

SCHUTZBACH – Diebstahl in 57520 Schutzbach, in der Betzdorfer Straße 8

Eine männliche Person stellte am Freitagmittag, 02. Dezember 2022, gegen 14:57 Uhr seinen Rucksack neben seinem Fahrrad außerhalb des Firmengeländes ab. Danach begab er sich in die Firma. Als er nach circa einer Stunde zu seinem Fahrrad zurückkam, musste er feststellen, dass sein Rucksack entwendet wurde. Hinweise werden von der Polizei in Betzdorf entgegengenommen. Quelle: Polizei