Veröffentlicht am 3. Dezember 2022 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in 57562 Herdorf, in der Waldstraße

Zwei Verkehrsteilnehmer befuhren am Freitagmittag, 02. Dezember 2022, gegen 13:45 Uhr mit ihren Fahrzeugen die Waldstraße in Herdorf. An der Einmündung Waldstraße und Amselweg fuhr ein Transporter, um die Einmündung einzusehen kurz rückwärts und stieß dabei leicht gegen den hinter ihm befindlichen Pkw. Es entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei