Veröffentlicht am 3. Dezember 2022 von wwa

DERNBACH – In Dernbach Reifen an PKW zerstochen

In der Nacht von Donnerstag, 01. auf Freitag, 02. Dezember 2022, wurden an einem PKW in der Straße „Am Hahn“ in 56307 Dernbach zwei Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei