Veröffentlicht am 3. Dezember 2022 von wwa

DIERDORF – In Dierdorf randaliert und dann betrunken Auto gefahren

Durch Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in Dierdorf wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus über eine randalierende Person in Kenntnis gesetzt. Diese sei nun mit einem PKW weggefahren. In der Folge konnten das Fahrzeug und der Fahrer kontrolliert werden. Der Fahrer stand merklich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Dem 35-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun für sein Verhalten strafrechtlich verantworten müssen. Quelle: Polizei