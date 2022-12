Veröffentlicht am 4. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Gemeinsames Projekt KOALAS von Uni und Hochschule wirbt für den Hochschulstandort Koblenz: Schülerinnen aus Kolumbien und Mexiko erhalten Stipendium

Seit Januar 2022 beteiligt sich das International Office der Hochschule Koblenz gemeinsam mit der Universität in Koblenz an der Betreuungsinitiative Deutsche Schulen im Ausland (BIDS) des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Unter dem Projektnamen KOALAS sprechen die beiden Koblenzer Hochschulen Schülerinnen und Schüler von Deutschen Schulen im Ausland an, um sie für ein Studium in Koblenz zu motivieren und vorzubereiten. Das erste Projektjahr, in dem bereits acht Partnerschulen in das Projekt aufgenommen werden konnten, wurde nun mit der Vergabe von Stipendien an zwei Absolventinnen von Deutschen Schulen in Kolumbien und Mexiko gekrönt.

Im Rahmen von KOALAS studiert die Kolumbianerin Ana Sofia Villa von der Deutschen Schule Bogotá seit Beginn des Wintersemesters im ersten Semester Architektur in Koblenz und Sofia Vallejo Satillan von der Alexander-von-Humboldt-Schule in Mexiko City hat sich für den Studiengang International Business and Marketing an der Hochschule Koblenz eingeschrieben. Im vom International Office der Hochschule Koblenz regelmäßig organisierten Café Multicultural erhielten die beiden Studentinnen nun ein Motivationsstipendium. Sie werden sich als Multiplikatorinnen für das Projekt engagieren, unter anderem in dem sie an ihrer früheren Schule für den Hochschulstandort Koblenz werben.

Neben der Aufnahme von acht Partnerschulen konnte KOALAS im ersten Projektjahr schon eine Reihe von Aktivitäten durchführen. So stellten Koblenzer Studentinnen im Mai 2022 das Projekt an einer Partnerschule in Istanbul vor. Eine Delegation aus Mexiko besuchte die Universität und Hochschule Koblenz im Sommer, um sich direkt vor Ort ein Bild über den Studienalltag zu machen. Auch gab es bereits Kontakte zu Projektpartnern in Ruanda und Armenien. Wie Projektleiterin Pia Dekorsy von der Hochschule Koblenz berichtet, läuft Vieles auch sehr erfolgreich auf digitalem Weg: „Neben dem persönlichen Kontakt zu Koblenzer Gaststudierenden vor Ort können Schülerinnen und Schüler an Online-Workshops teilnehmen, um sich über ein Studium in Deutschland und Koblenz zu informieren und vorzubereiten.“ Argine Badalyan, Projektmitarbeiterin der Universität in Koblenz, ergänzt: „Studentinnen der Fortbildung Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache an der Universität Koblenz bereiten hier auch gezielt auf sprachliche Herausforderungen in der Studienbewerbung und zum Studienstart vor“. Gezielte Online-MINT-Workshops werben außerdem für die entsprechenden attraktiven Studiengänge in Koblenz. Etwa 50 Schülerinnen und Schüler haben 2022 diese Angebote bereits wahrgenommen.

Ein weiterer Projektmeilenstein ist die Installation einer eigenen Projekt-Homepage. Langfristig können sich hier alle Studieninteressierten aus dem Ausland einen ersten Überblick über den Studienstandort Koblenz verschaffen. Die Website www.study-in-koblenz.de baut auf eine Vorgängerversion des Koblenzer Netzwerks „KOSINUS“ auf. Dort hatten sich schon vor 20 Jahre mehrere Akteurinnen und Akteure in Koblenz zusammengeschlossen, um internationalen Studierenden Informationen und Beratung zugänglich zu machen. Diese Tradition haben die beiden Koblenzer Hochschulen nun mit KOALAS wieder aufgegriffen und fortgeführt. Fotos: Hochschule Koblenz