STADT NEUWIED – Soziale Stadt: Energieberatung startet am 15. Dezember

Wie lässt sich Energie sparen? Die Frage bewegt zurzeit viele. Darum bieten das Quartiermanagement der Sozialen Stadt Neuwied, die Stadtwerke Neuwied (SWN) und die Gemeindliche Siedlungsgesellschaft Neuwied (GSG) nun eine Energieberatung an. Der Auftakt der Reihe in der Südöstlichen Innenstadt ist am Donnerstag, 15. Dezember. Einmal im Monat gibt dann Philipp Meyer als Experte der SWN von 17 bis 19 Uhr interessierten Bürgerinnen und Bürger im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, Tipps, um im Alltag Energie zu sparen.

Der Stromverbrauch lässt sich auf unterschiedliche Weisen senken. Gut zu wissen: Bereits kleine Veränderungen können sich dabei positiv auswirken – auch auf den eigenen Geldbeutel. So lohnt es sich beispielsweise, auf LED-Leuchtmittel umzustellen, statt weiterhin die klassische Glühbirne zu verwenden. Passend dazu bietet die GSG vor Ort auch einen Glühbirnentausch an. Dafür können die Teilnehmenden jeweils eine alte Glühbirne mitbringen und kostenlos gegen ein entsprechendes energiesparendes LED-Leuchtmittel eintauschen.

Das Angebot ist zunächst bis März 2023 geplant. Die nächsten Termine sind der 19. Januar, 14. Februar und 2. März. Die Teilnahme an der Beratung ist kostenlos. Für den Termin im Dezember wird um Anmeldung bis Mittwoch, 14. Dezember, im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Telefon 02631 863 070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@neuwied.de gebeten.