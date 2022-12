Veröffentlicht am 3. Dezember 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Potentiale entfalten und Neues möglich machen

„Der Landesregierung ist es besonders wichtig, dass alle Jugendlichen passende und attraktive Ausbildungsangebote erhalten und ihr Potential in der Ausbildung entfalten können. Die Digitalisierung vereinfacht wichtige Arbeitsprozesse und es entwickeln sich neue innovative und spannende Berufsfelder der Zukunft“, erklärte Arbeitsminister Alexander Schweitzer beim 19. Jugend- und Auszubildendenvertretungsforum. Als hybride Veranstaltung fand das JAV-Forum dieses Jahr in den Räumlichkeiten des Betriebs Werner & Mertz in Mainz statt.

Die Arbeitswelt der Zukunft berge große Herausforderungen, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich des Forums, allerdings habe man während der letzten drei Jahre gelernt, wie viel bereits verändert werden könne. „Vor allem die jungen Erwachsenen haben einen wichtigen Anteil daran. Sie spielen eine große Rolle in der Transformation der Arbeitswelt, da sie mit Mut voranschreiten und besondere Fähigkeiten mitbringen, Grenzen bewegen, Neues möglich machen und uns ‚Älteren‘ auch immer wieder aufzeigen, was verändert werden kann.“

Über 200 Teilnehmende unterschiedlichster Branchen aus ganz Rheinland-Pfalz sind zum Jugend- und Auszubildendenvertretungsforum nach Mainz gekommen. Vor Ort und per Videokonferenz diskutierten sie mit Digital- und Arbeitsminister Alexander Schweitzer über aktuelle Aspekte zum Thema „Digitaler Wandel: Wie werden wir in Zukunft arbeiten?“.

Die Transformation der Arbeitswelt gehe mit einem wachsenden Anpassungsdruck für Beschäftigte und Betriebe einher, betonte Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer. „Diesen Wandel werden wir nur dann erfolgreich gestalten und die damit verbundenen Chancen nutzen können, wenn wir ihn gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gestalten. Und das fängt bereits in der Ausbildung an, denn die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen geben uns dabei wertvolle Hinweise, was sich noch verbessern muss, damit Auszubildende und Beschäftigte gut aufgestellt sind für die Arbeitswelt der Zukunft. Ich freue mich daher über den spannenden Austausch und danke den Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen und -vertretern für ihr Engagement“, betonte Schweitzer.

In diesem Sommer hat die Landesregierung die dritte Fachkräftestrategie veröffentlicht, die unter anderem einen wichtigen Schwerpunkt auf die duale Ausbildung und die Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung aller Beschäftigten legt.

An der Podiumsdiskussion nahmen neben Minister Alexander Schweitzer auch Nadja Janzer, Personalchefin von Werner & Mertz, Johannes Reitz, JAV-Vertreter bei Werner & Mertz, Mara Latus, Jugendsekretärin der IG-Metall, und Zoe Dickhaut, JAV-Vertretung der BASF SE, teil.