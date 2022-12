Veröffentlicht am 3. Dezember 2022 von wwa

REGION – Land fördert Klimaschutzmaßnahmen im Wahlkreis Neuwied/Dierdorf/Puderbach mit rund 2,66 Mio. Euro: Landtagsabgeordnete Lana Horstmann setzt sich für Investitionen in Schulen und Kitas, klimafreundliche Mobilität und energetische Sanierungsmaßnahmen ein

„Das ist ein starkes Zeichen und eine konkrete Unterstützung für wirksamen Klimaschutz auch in meinem Wahlkreis um die Stadt Neuwied sowie die Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach“. Mit diesen Worten kommentiert die SPD-Landtagsabgeordnete Lana Horstmann die Entscheidung der Landesregierung, ein 250 Millionen Euro schweres Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) aufzulegen. „Durch KIPKI kann der Wahlkreis insgesamt rund 2,66 Millionen Euro an Förderung für Klimaschutzmaßnahmen erwarten – das wird unseren Bemühungen für mehr Energieeffizienz sowie weniger CO2-Emmission und Ressourcenverbrauch einen starken Schub verleihen“, so Horstmann. So wird die Stadt Neuwied mit rund 1.903 Mio. Euro, die Verbandsgemeinde Dierdorf mit rund 318.000 Euro sowie die Verbandsgemeinde Puderbach mit rund 438.000 Euro an möglichen Mitteln bedacht.

Die SPD-Landtagsabgeordnete will sich dafür einsetzen, dass die Mittel insbesondere für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung in Schulen und Kindertagesstätten, für Investitionen in energetische Sanierungen sowie für Investitionen in die klimafreundliche Mobilität eingesetzt werden. „Konkret kann ich mir vorstellen, dass wir mit der KIPKI-Förderung zum Beispiel die energetische Sanierung unserer Schulen vorantreiben, PV-Module und Stromspeicher für kommunale Immobilien installieren oder Ladesäulen im ländlichen Raum sowie Fahrradstationen an wichtigen Orten wie Bahnhöfen etc. fördern“, so Horstmann. „Mir ist es besonders wichtig, dass von Klimaschutzmaßnahmen alle Menschen in meinem Wahlkreis profitieren können, deshalb werden wir auch als SPD vor Ort darauf achten, dass die Mittel vor allem in die Bereiche fließen, die für viele Bürgerinnen und Bürger wichtig in deren Alltag sind. Denn unser Ziel ist: Klimaschutz für alle.“