Veröffentlicht am 3. Dezember 2022 von wwa

PUDERBACH – Noemi Pung gewinnt Budokan Cup – Nico Wybraniec wird zweiter

Der größte bisher ausgerichtete Budokan in Bochum endete mit mehreren Medaillen für das KSC Karate Team Puderbach. In der Disziplin Kumite erreichten die Sportler des KSC gleich mehrfach diverse Platzierungen. Gold: Noemi Pung; Silber: Nico Wybraniec; Bronze: Yannik Becker; Platz 7: Dana Wybraniec, Laura Michalski, Jamie Martin. In der Disziplin Kata konnten Lena Ehgartner und Gina-Celine Haucke jeweils den siebten Platz erkämpfen. (Vereinsbericht) (Uli Neumann)