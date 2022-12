Veröffentlicht am 2. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aktuell bei der Kreisvolkshochschule: Winterkräuter-Wohlfühlabend und Online-Elternabend zu Kinderängsten

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen weist auf zwei aktuelle Angebote im Dezember hin:

Abendlicher Kompaktkurs: Winterkräuter-Wohlfühlabend für Frauen

Wenn es draußen Winter wird, dann vermissen gerade Frauen das Licht und die Leichtigkeit der warmen Monate. Heil- und Wildkräuter aus Wiese und Garten können nun auf ganz einfache Weise helfen, um bis zum Erwachen der Natur im Frühjahr nervlich und körperlich gestärkt zu bleiben. In einem Kompaktkurs am Mittwoch, dem 7. Dezember (18 bis 21 Uhr) entführt die Wildpflanzen- und Heilkräuterpädagogin Julia Hilgeroth-Buchner leicht verständlich in die wunderbare Welt dieser Pflanzenschätze. Dabei geht es nicht nur um die Auswahl und die Anwendung in Tees und Tinkturen, es werden auch Bücher, Rezepte und kleine Geschichten zum Thema vorgestellt – ein Abend mit Wohlfühlgarantie! Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Online-Elternabend: Was tun, wenn Kinder Ängste haben?

Viele Eltern kennen Situationen, in denen ihr Kind Angst hat. Manche mögen abends nicht einschlafen, weil ein Monster unter dem Bett sein könnte, andere haben Angst vor Einbrechern in der Nacht. Auch der Waldspaziergang kann schwierig sein, weil doch jeden Moment ein Wolf um die Ecke biegen könnte. Und dann gibt es auch die Momente, in denen Kinder mit strahlenden Augen ihre Ängste überwunden haben.

Wie gehe ich als Elternteil damit um? Ein Online-Elternabend am Mittwoch, dem 14. Dezember (19 bis 20.30 Uhr) erklärt, woher Kinderängste kommen und was Eltern tun können, um ihr Kind sinnvoll zu unterstützen, ganz nach dem Motto: „Keine Angst vor der Angst!“ Der digitale Elternabend unter der Leitung von Diplom-Pädagogin Sandra Schmidt bietet Interessenten auf einfache Art die Möglichkeit, von zu Hause teilzunehmen.

Benötigt wird eine stabile Internetverbindung, ein Laptop mit Kamera und Mikrofon. Über einen externen Link gelangen die Teilnehmer unkompliziert in den digitalen Vortragsraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen oder Anmeldung: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de