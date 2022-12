Veröffentlicht am 2. Dezember 2022 von wwa

ANHAUSEN – Weitere KFZ – Kennzeichen Diebstähle – Tatort jeweils Anhausen

Donnerstagmorgen, 01. Dezember 2022, gegen 05:05 Uhr, stellten Polizeibeamte im Rahmen der Streife in der Buchenstraße in Anhausen einen geparkten PKW ohne amtliches Kennzeichen fest. Die Ermittlungen ergaben, dass an dem Skoda die beiden amtlichen Kennzeichen WW-QL 917 entwendet wurden. Die Tatzeit konnte bisher nicht näher eingegrenzt werden.

Bei einem Einbruch in eine Firma in der Buchenstraße in Anhausen entwendeten die Täter Kupfer mit einem Wert im dreistelligen Eurobereich und von einem Mercedes Vito die beiden amtlichen Kennzeichen NR-RF 120. Als Tatzeit konnte der Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag. 01. Dezember, gegen 17 Uhr und Freitagmorgen, 02. Dezember 2022, gegen 7 Uhr eingegrenzt werden. Quelle: Polizei