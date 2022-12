Veröffentlicht am 2. Dezember 2022 von wwa

BETZDORF – Betrunkener löst Gefahrenbremsung eines Zuges aus

Donnerstagabend, 01. Dezember 2022, gegen 20:30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass im Bereich der Gleisanlagen am Bahnhof in Betzdorf sich mehrere Personen befinden. Ein herannahender Zug habe bereits eine Gefahrenbremsung machen müssen. Vor Ort konnten die Polizeieinsatzkräfte einen 25-jährigen Mann antreffen, der sich nach Angaben von Zeugen im Gleisbett befunden habe. Der junge Mann war erheblich alkoholisiert; ein Alcotest ergab über 1,9 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und an die zuständige Bundespolizei weitergeleitet. In diesem Zusammenhang erfolgt der Hinweis der Polizei, dass das Betreten der Gleisanlagen lebensgefährlich ist und Verstöße entsprechend geahndet werden. Weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei