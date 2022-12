Veröffentlicht am 2. Dezember 2022 von wwa

PUDERBACH – Reifendiebstahl aus einem PKW in Puderbach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 30. November auf 01. Dezember 2022, haben unbekannte Täter in der Sonnenstraße in Puderbach vier hochwertige Sommerreifen (225/45 ZR19 96Y) auf Alufelgen aus dem Kofferraum / umgeklappten Rückbank eines BMW gestohlen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei