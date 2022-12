Veröffentlicht am 1. Dezember 2022 von wwa

RHEINBROHL – LINZ – Schulwegkontrolle und Verkehrskontrolle in Rheinbrohl und in Linz

Donnerstagmorgen, 01. Dezember 2022, führten Beamte der Bereitschaftspolizei im Auftrag der Polizeiinspektion Linz eine Schulwegkontrolle am Schulzentrum in Rheinbrohl durch. Dabei Stand die Sicherheit der kleinsten Verkehrsteilnehmer im Fokus. Anschließend führten die Beamten eine Verkehrskontrolle auf der B 42 in Linz durch. Dabei wurden acht Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unterschiedlicher Verkehrsverstöße eingeleitet. Quelle: Polizei