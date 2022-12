Veröffentlicht am 1. Dezember 2022 von wwa

PUDERBACH – Kinder der Bambini-Feuerwehr der VG Puderbach stellen ihr Können unter Beweis

Am Samstag, 26. November 2022, konnten Kinder der Bambini-Feuerwehr im Feuerwehrhaus in Raubach ihr erlerntes Können in den Themen Brandschutzerziehung und Feuerwehrwesen bei der Abnahme zur Bambiniflamme in der Stufe 1 und 2 zeigen.

Der Feuerwehrnachwuchs wurde durch die Betreuer und deren Leiter Dieter Stein spielerisch auf ihr Wissen geprüft. Im Durchlauf gestaffelt nach Stufe 1 und 2, mussten die Kinder auf verschiedenen Stationen praktisch und theoretisch ihr Feuerwehrwissen beweisen.

Dazu gehörten folgende Aufgaben:

Korrektes Aus- und Aufrollen sowie Ablegen eines Feuerwehrschlauches (Größe D)

Zielspritzen mit Kübelspritzen

Benennen der persönlichen Schutzausrüstung

Erklären und benennen von wasserführenden Armaturen

Benennen von Schlauchgrößen

Absetzen eines Notrufes für verschiedene Notfallsituationen

Verhalten im Notfall

Erkennen und benennen von Brandschutzschildern

Brennbare und nichtbrennbare Stoffe und Materialien

Korrektes Anzünden einer Kerze mittels Streichholzes unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen

Benennung verschiedener Ausrüstungsgegenstände auf dem Feuerwehrauto

Aufgaben der Feuerwehr

Verbrennungsdreieck: Notwendige Elemente im Zusammenspiel bei der Entstehung eines Feuers (dies sind: Brennstoff, Sauerstoff und eine hohe Temperatur.)

Im Anschluss an die Prüfung konnte Dieter Stein 18 Kindern die Urkunden und die Medaillen der Stufe 1 sowie fünf Kindern der Stufe 2 überreichen und zu ihren Erfolgen gratulieren. Mit Brownies, Gebäck und kindgerechten Getränken fand die Veranstaltung einen gemeinsamen und gebührenden Abschluss.

Es gebietet sich an dieser Stelle nochmal allen Betreuern einen besonderen Dank für diese ehrenamtliche Tätigkeit auszusprechen. Gleichfalls gilt der Dank den Kindern für ihre Begeisterung für die Feuerwehr. Dieter Stein und die Wehrleitung betonen, wie wichtig die Nachwuchsarbeit in der Feuerwehr ist. In der Verbandsgemeinde Puderbach sind schon einige Bambini der ersten Stunde mittlerweile im aktiven Dienst angekommen. Foto: Feuerwehr VG Puderbach