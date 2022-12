Veröffentlicht am 1. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Frau macht sich in Koblenz mit Handy aus dem Staub

Mittwochabend, 30. November 2022, gegen 19:45 Uhr meldete sich ein 17-Jähriger bei der Polizei Koblenz und teilte mit, dass sein Handy soeben von einer Frau mitgenommen wurde. Die Frau hatte ihn vor einem Krankenhaus in der Südallee in Koblenz nach seinem Handy gefragt, da sie ein Taxi rufen wollte. Hilfsbereit überreichte der junge Mann ihr sein Mobiltelefon. Einige Minuten später erschien der Freund der der Frau aus dem Krankenhaus und verwickelte den 17-jährigen in ein Gespräch. Bei Erscheinen des georderten Taxis stieg das Pärchen unvermittelt ein und fuhr, scheinbar nach Koblenz-Neuendorf, mit dem Handy davon.

Zu der Frau konnte keine genaue Beschreibung abgegeben werden. Bei ihrem männlichen Begleiter soll es sich um einen älteren Mann mit einem Gips am Arm gehandelt haben. Ein Strafverfahren wegen Unterschlagung wurde gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu dem Pärchen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0261-103-2510 zu melden. Quelle: Polizei