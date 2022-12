Veröffentlicht am 30. November 2022 von wwa

DIERDORF – ASBACH – Wohnungseinbruchdiebstahl in leerstehende Einfamilienhäuser in Dierdorf und Asbach

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag bis Dienstagnachmittag, 27 und 29. November 2022, kam es in der Heidestraße in Dierdorf zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Anwesen.

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Dienstag, 15 und 29. November 2022, sind unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Flammersfelder Straße in Asbach eingebrochen. Die Täter gelangten über den rückwärtigen Terrassenbereich durch das Aufhebeln eines Fensters ins Hausinnere und durchsuchten deliktstypisch sämtliche Räume.

Da sich in den Häusern keine nennenswerten Wertgegenstände befanden, entkamen die Täter jeweils ohne Beute. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei