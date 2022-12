Veröffentlicht am 4. Dezember 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der Rücken wird gestärkt – Rückengymnastik beim DRK

Nach den Feiertagen geht es endlich wieder los. Es beginnen ab dem 09. Januar zwei Gymnastikkurse in Altenkirchen im DRK-Kreisverband, Kölner Str. 97, Lehrsaal. Montags vormittags (Beginn 09. Januar) von 10.30 bis 11.15 Uhr und mittwochs nachmittags (Beginn 11. Januar) von 17.00 bis 17.45 Uhr. Gymnastik wirkt wie ein kleiner Jungbrunnen. Sie kräftigt die einzelnen Muskeln im Körper, macht sie beweglicher und fördert das Zusammenspiel zwischen den Muskelgruppen. Zudem hält sie die Gelenke geschmeidig. Schon in jungen Jahren kann sich bei körperlich wenig aktiven Menschen die Muskulatur verkürzen. Es kann auch zu Überlastungen der einseitig beanspruchten Muskeln kommen. Rückenschmerzen, Muskelverspannungen und mangelnde Beweglichkeit sind häufig die Folge. Mit zunehmendem Alter sammeln sich die Beschwerden an. Wer seinen Körper dagegen fit hält, hat gute Chancen, länger beschwerdefrei, selbstständig und mobil zu bleiben. Deshalb ist Gymnastik auch im Alter wichtig. Mit Einsatz von wenigen Hilfsmitteln wie Bällen, Thera -Bändern, Stöcken u. v. m. wird in der Gruppe die methodische Gymnastik durchgeführt. Insgesamt beinhaltet der Kurs zehn Stunden, kann aber beliebig verlängert werden. Anmeldungen und Informationen: Birgit Schreiner, Telefon: 02681 8006-44 (vormittags) oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.