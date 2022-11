Veröffentlicht am 30. November 2022 von wwa

HASSELBACH – Adventsbrunch des VdK Ortsverbandes Weyerbusch im Dorfgemeinschaftshaus in Hasselbach

Das war ein besonders schöner Sonntag, der 1. Advent 2022 im Dorfgemeinschaftshaus in Hasselbach. Der VdK Ortsverband hatte seine Mitglieder und deren Partner zum Adventsbrunch eingeladen. Ab 10:00 Uhr waren die Türen geöffnet und der weihnachtlich geschmückte Gesellschaftsraum wartete auf seine Gäste. Vorsitzende Christa Müller und ihre Vorstandsteam hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und alles vortrefflich vorbereitet. Auf den Tischreihen wartete das Besteck, liebevoll in einer Weihnachtsmannmütze platziert, neben dem Teller auf seine Inanspruchnahme. Die Serviette begrüßte mit dem Spruch: „Schön, dass wir beisammen sind“ den Platzinhaber. Auf einer roten Tischdecke glänzten in der Mitte des Tisches in kurzen Abständen Tannenzweige mit bunten Christbaumkugeln. Nebenan verbreitete dezenter Kerzenschein auf einem Glasboden, unter dem gläsern geschützt ein hölzernes Rehlein, gerahmt von Kugelglanz, den 1. Advent begrüßte, vorweihnachtliche Stimmung. Im Eingangsbereich empfing eine Krippenszene die VdKler. In den Fensteröffnungen wiesen Weihnachtskreationen auf einen kleinen Weihnachtsmarkt im Nebenraum hin, in dem die Möglichkeit bestand, den persönlichen Weihnachtsdekorationsbedarf aufzufrischen.

Vorsitzende Christa Müller begrüßte ihre Gäste und zeigte sich sehr erfreut, dass so viele den Weg nach Hasselbach gefunden hatten. Das alleine sei schon ein wunderbares Dankeschön an ihr Team für die viele Arbeit und Mühe, die man sich für dieses gemeinsame Beisammensein gemacht habe. Im Nebenraum wartete derweil bereits der reichlich gedeckte Tisch auf den ersten Ansturm zum vormittäglichen Brunch. Im Rahmen des genussvollen Genießens referierte der Seniorensicherheitsberater Manfred Berger über die aktuellen Betrugsmaschen, die gerade Senioren betreffen. Zu späterer Mittagszeit erwartete die VdKler noch das den Tag ergänzende, reichhaltige Mittagsmahl, das zum Ende des Nachmittages mit einem Stück Kuchen und duftendem Kaffee abgerundet wurde. In einer kleinen Weihnachtstüte begleitete jeden VdKler ein Schokoladenweihnachtsmann und kleine Leckereien auf dem Nachhauseweg. Vorsitzende Müller wünschte ihren Mitgliedern eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2023. Fotos: Renate + Diana Wachow