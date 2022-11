Veröffentlicht am 30. November 2022 von wwa

LINZ – Sessionseröffnung 2022-23 des Husarencorps Grün-Weiß Linz 1965

Ein rauschendes Fest sollte es nach den Vorstellungen rund um das Orga-Team von Sebastian Genz, 1.Vorsitzender und Neu-Kommandant Markus Zimmermann werden. Den eigenen Erwartungen sollte der Abend in nichts nachstehen, aber eins nach dem anderen. Als um 14:11 Uhr der Musikzug mit samt des Vorstandes in die festlich, grün-weiß geschmückte Stadthalle einzog, war schon so ein Gefühl von „Fastelovend wie fröher“ zu spüren. Die altbekannten Töne zauberten allen Anwesenden ein Lächeln ins Gesicht und eine Gänsehaut noch dazu.

Sebastian Genz begrüßte standesgemäß die Husarenfamilich und verabschiedete den Musikzug von der Bühne. Nun stand es an, den neuen Kommandanten auch offiziell in Amt und Würden einzuführen. Nachdem die Insignien übergeben wurden, begrüßte Markus Zimmermann das erste Mal seine Husaren mit einem donnernden Husare-Alaaf. Neben zahlreichen Auszeichnungen verdienter und langjähriger Husaren, Präsente für frisch geschlüpfte Husarenpänz, wurden auch vier neue Kameraden und das neue Mariechen Lea Rombach vereidigt und in den Reihen der Grün-Weißen willkommen geheißen. Ebenso wurden Kameraden in den Funktionsruhestand verabschiedet und neue eingeführt.

Allerdings hieß es auch Abschied nehmen von Nihat Kökce, der das Corps nunmehr seit zehn Jahren über die Bühnen der Region angeführt hat. Ihm wurde der Verdienstorden des Husarencorps Grün Weiß überreicht. Sicher ein Highlight des Abends war die Auszeichnung von Ehrenkommandant Karl-Hubert Dütz. In einer emotionalen Laudatio durch den Kommandanten wurde das Wirken und Streben von Hubi Revue passieren gelassen und unter Standing Ovations wurde ihm der 10. Stern für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft verliehen. Dem nicht genug, verlieh Erwin Rüddel ihm die goldene Verdienstmedaille am Bande des RKK für herausragende Verdienste für den Erhalt des karnevalistischen Brauchtums. Sichtlich gerührt nahm er die Glückwünsche entgegen und zog anschließend unter tosendem Applaus von der Bühne.

Premiere feierte auch das neue Mariechen Lea Rombach mit ihrem Tanzoffizier Marcel Manz, sowie die neu formierte Männertanzgruppe. Der corpseigene Musikzug unter der Leitung von Stefan Rings brachte mit dem „Kaiser Wilhelm“ richtig Stimmung in die Bude. Als Gäste durfte das Husarencorps in diesem Jahr den TC Blau Weiß St. Katharinen, das Dreigestirn um „Prinz Quick I.“ des Kripper SV und deren Tanzgruppe begrüßen. Ebenso gab sich eine Abordnung der Bendorfer Narrenzunft, sowie der maritimen Außenstelle des Corpes in Lelystadt / Holland ein Stelldichein.

Als weitere Highlights, neben den eigenen Kräften, waren „Der Sitzungspräsident“ Volker Weininger, und die Kölner Band „Klüngelköpp“ zu Gast. Als krönender Abschluss des Abends, heizten die „Barhocker“ aus Unkel den Gästen auf der Sessioneröffnungsfeier nochmal so richtig ein. Um 21:15 Uhr schloss der Kommandant die Veranstaltung, wünschte allen Jröön-Wiesse eine besinnliche Vorweihnachtszeit und bedankte sich im Namen des Vorstands für diese gelungene Veranstaltung mit 3xmol von Hätze, Husare Alaaf. (Vereinsbericht) (maz) Fotos: Husarencorps Grün-Weiß Linz