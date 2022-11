Veröffentlicht am 29. November 2022 von wwa

WINDHAGEN – Erfolgreiches Tennisjahr für den Rollitennis e.V. aus Windhagen

An insgesamt sechs Turnieren nahmen die Spieler des Rollitennis e.V. teil und alle kamen in die Wertung der offiziellen Rollstuhltennis-Race des DTB. In der gemischten Erwachsenengruppe konnte sich Christian Burg mit 975 Punkten vor Dominik Lust (470 Punkte) behaupten. Der erst 13-jährige John Brendahl holte sich in der noch laufenden Saison den ersten Platz in der Jugendkonkurrenz mit 925 Punkten vor Kathrin Wieth (350 Punkte), die ab dem nächsten Jahr bei den Erwachsenen geführt wird.

Beide Spieler trainieren wöchentlich beim Rollitennis e.V. in Windhagen und treten auch für diesen an. Jürgen Kugler, Trainer und 1. Vors. des Vereins, blickt mit einem gewissen Stolz auf diese Platzierungen, denn mittlerweile hat sich der Verein mit dem größten Spielerpotential in der Breitensportszene einen Namen gemacht, da im Schnitt an den Turnieren immer sechs bis acht Spielern des Rollitennis e.V. teilnehmen.

Der Turnierabschluss findet am 3. und 4. Dezember, Samstag 10:00 – 17:00 Uhr, Sonntag 10:00 – 15:00 Uhr in der Tennishalle des Sportpark Windhagen statt, wobei die beiden Erstplatzierten uneinholbar und somit nicht mehr gefährdet sind. Text/Foto: Rollitennis e.V.