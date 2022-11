Veröffentlicht am 29. November 2022 von wwa

KOBLENZ – PSD Bank Koblenz unterstützt Verein „In Würde alt werden“ – Übergabe des symbolischen Spendenschecks in Koblenz – Die PSD Bank Koblenz fördert das Engagement mit einer Spende von 1.500 Euro

In Würde alt werden möchte so ziemlich jeder Mensch. Nicht immer gelingt das. Der Unfallchirurg Klaus-Peter Weber und seine Mitstreiter vom Verein „In Würde alt werden“ kennen einige Hürden, die diesem Ziel im Weg stehen – und verwirklichen mit ihrem Verein Projekte, die dazu beitragen, diese Hürden zu beseitigen. Dabei sind sie auf Spenden angewiesen.

„Wir sind sehr dankbar für Ihr finanzielles Engagement“, sagte Weber, als er am 28. November in der PSD Bank Koblenz aus den Händen von Bernd Schittler, dem Vorstandsvorsitzenden der Bank, einen symbolischen Spendenscheck über 1.500 Euro entgegennahm. Bernd Schittler würdigte die Arbeit des Vereins: „Ihre Projekte stoßen offenbar auf große Resonanz“, betonte er bei der Übergabe der Spende, „und mit jedem Projekt geht für ein paar weitere Menschen der Wunsch in Erfüllung, in Würde altern zu können. Machen Sie weiter so!“

Unter anderem engagiert sich der Verein in mehreren Seniorenheimen der Region. Regelmäßig besucht ein Visitationsteam, dem neben Weber auch ein Pharmakologe, ein Wundmanager und ein Physiotherapeut angehören, die Heime und behandelt dort Menschen, die nach einer OP nicht nach Hause zurückkönnen, sondern einer Kurz- oder Langzeitpflege bedürfen. „Häufig“, beobachtet Weber seit Jahren, „werden die Patienten viel zu rasch aus den Krankenhäusern entlassen und benötigen noch medizinische und traumatologische Spezialbetreuung, was die Heime häufig aber nicht leisten können, zumal bei speziellen Krankheitsbildern.“ Der Verein wolle dazu beitragen, dass sich hier keine Versorgungslücke auftut, die den Menschen unnötig schade. Zu diesem Zweck unterhält der Verein auch eine Telefonhotline für das Pflegepersonal und schult es auf Wunsch zu Themen der Geriatrie und Alterstraumatologie. Zudem entwickelte der Verein ein Musiktheater-Projekt, bei dem Themen wie Depression oder Demenz, die die Lebensqualität im Alter stark beeinflussen, auf unterhaltsame Weise präsentiert werden. Weitere spannende Projekte sind in Planung, etwa ein medizinisches Seniorensportprogramm.

Fast 150.000 Spenden pro Jahr dank PSD GewinnSparen

Indirekt zählen auch die Mitglieder und Kunden der PSD Bank Koblenz zu den Unterstützerinnen und Unterstützern der Vereinsarbeit. Denn durch ihr eifriges Engagement beim „PSD GewinnSparen“ sorgen sie selbst dafür, dass seitens der Bank Jahr für Jahr ein sechsstelliger Betrag für soziale, sportliche, kulturelle und ökologische Zwecke fließt. Mit jedem gekauften Gewinnsparlos sparen sie Kapital an, können monatlich Geld- und Sachpreise gewinnen und stellen einen Teil ihres Anlagebetrags als Spende zur Verfügung. Im Jahr 2021 konnte die PSD-Bank auf diese Weise mit insgesamt rund 146.000 Euro zahlreiche Projekte von Vereinen, Initiativen und gemeinnützigen Einrichtungen in der Region fördern. Foto: Doris Kohlhas

