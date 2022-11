Veröffentlicht am 29. November 2022 von wwa

BRACHBACH – Sabine bewegt in Brachbach – Wanderung mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Bewegungsmanagerin Sabine Fischer

Die heimische SPD-Landtagsabgeordnete lädt die Bürgerinnen und Bürger zur diesjährigen Dezemberwanderung ein. Im Rahmen ihrer Wanderreihe „Sabine bewegt“ erkundet die Politikerin mit den Wanderlustigen die heimische Landschaft. „Es macht allen großen Spaß, ist gesund und wir kommen ganz schnell miteinander ins Gespräch“, freut sich Bätzing-Lichtenthäler. Die nächste Wanderung findet am Samstag, 3. Dezember, in Brachbach statt. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Feuerwehrhaus in Brachbach (Austraße 4, 57555 Brachbach). Unter der fachkundigen Anleitung der Bewegungsmanagerin der Landeskampagne „Land in Bewegung“, Sabine Fischer, führt die Wanderroute u.a. durch das schöne Wernsbertal, auf dem Grubenwanderweg, dem Fitnesstrail weiter zum Stollen Josefsglück. Der Abschluss der Wanderung findet im neuen Heimathaus in Brachbach statt. Eine Anmeldung zur Wanderung ist nicht erforderlich. Kinder sind ausdrücklich erwünscht. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen.