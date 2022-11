Veröffentlicht am 29. November 2022 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62

Montagmorgen, 28. November 2022, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford Mondeo die B 62 aus Richtung Siegenthal kommend in Richtung Hövels. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Daimler-Benz GLE die B 62 in entgegengesetzter Richtung. Auf der langen Geraden in Höhe Kleehahn kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich miteinander. Beide Unfallbeteiligten gaben an sich an das Rechtsfahrgebot gehalten zu haben und beschuldigten sich gegenseitig, den Unfall verursacht zu haben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 15.000 Euro. Der Ford des 40-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei