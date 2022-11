Veröffentlicht am 29. November 2022 von wwa

ETTINGHAUSEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 255 in der Gemarkung Ettinghausen

Dienstagmorgen, 29. November 2022, um 06:15 Uhr kam es auf der B 255 in der Gemarkung Ettinghausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Der 45-jährige Fahrer eines Mofas befuhr die B 255 in Richtung Montabaur und wurde von hinten von dem Wagen eines in gleicher Richtung fahrenden PKW-Fahrers erfasst und über den PKW geschleudert. Der Mofafahrer erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde durch das DRK in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz gebracht. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde zudem ein Gutachter bei der Unfallaufnahme mit einbezogen. Zum Unfallzeitpunkt war es neblig und es regnete. Während der Maßnahmen vor Ort kam es zur Sperrung der rechten Fahrspur in Richtung Montabaur. Quelle: Polizei