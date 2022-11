Veröffentlicht am 29. November 2022 von wwa

KOBLENZ – Pkw-Fahrer kommt mit Schrecken davon

Montagabend, 28. November 2022, gegen 19 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 9 im Industriegebiet Koblenz. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die rechte Fahrbahn der B 9 in Fahrtrichtung Andernach. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen neben ihm in gleicher Richtung. Als der Lkw-Fahrer auf die rechte Fahrspur wechselte, übersah er den Pkw des 31-Jährigen. Der Lkw kollidierte mit seiner rechten Fahrzeugfront mit der linken Fahrzeugseite des Pkw. Aufgrund der Kollision drehte sich der Pkw, sodass er für kurze Zeit vor dem Lkw hergeschoben wurde. Ein Abbremsen seitens des Pkw-Fahrers manövrierte seinen Pkw wieder in die ursprüngliche Fahrtrichtung und beide Fahrzeuge kamen zum Stehen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Quelle: Polizei