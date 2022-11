Veröffentlicht am 29. November 2022 von wwa

WISSEN – Straßenverkehrsgefährdung – Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und Betäubungsmitteleinwirkung

Dienstagmorgen, 29. November 2022, gegen 02:52 Uhr, sollte der Fahrer eines 3er BMW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem er in der Ortslage Wissen gesichtet wurde. Noch bevor die Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf die Kontrolle in Nisterbrück eröffnen konnten, entzog sich der BMW-Fahrer durch Flucht der Kontrolle. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt durch die Ortslagen Nisterbrück und Oettershagen. Der BMW fuhr mit hoher Geschwindigkeit und teils ohne Licht durch schmale Nebenstraßen und über die Bundesstraße. Das Fahrzeug wurde mehrfach gewendet.

Bei einer grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Auffahrt auf die Bundesstraße ohne Licht und ohne den Verkehr beobachten zu können und mit viel zu hoher Geschwindigkeit, hing es nur vom Zufall ab, dass es nicht zu einem Zusammenstoß mit einem auf der Bundesstraße befindlichen Pkw gekommen war. Während der Verfolgung rutschte der BMW auf regennasser Fahrbahn aus der Kurve und touchierte den Bordstein.

Der BMW-Fahrer fuhr durchgehend mit der für die Straßenverhältnisse möglichen höchsten Geschwindigkeit. Letztlich konnte das Fahrzeug in einer Sackgasse in der Talstraße in Oettershagen am angrenzenden Wald gestoppt werden. Der 28-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Fahrzeug wurden Betäubungsmittel in Form von Amphetamin und Cannabis gefunden und sichergestellt. Weiterhin zeigte der 28-Jährige deutliche Anzeichen dafür, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Vortest wurde abgelehnt. Bei dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug sichergestellt. Quelle: Polizei