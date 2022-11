Veröffentlicht am 29. November 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Verkehrsunfall auf der B 256, in der Lindenallee unter Alkoholeinwirkung

Montagabend, 28. November 2022, gegen 19.00 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die Lindenallee (B 256), aus Richtung Au (Sieg) kommend, in Fahrtrichtung Roth. In Höhe der Einmündung der Straße Ringelsmorgen bog er nach links, in diese Straße ein und kollidierte mit einem Pkw, der die Lindenallee in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der ebenfalls 53-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der unter Alkoholeinfluss stand. Nach positivem Atemalkoholtest erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 16.500 Euro. Quelle: Polizei