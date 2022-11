Veröffentlicht am 28. November 2022 von wwa

OBERWAMBACH – Zweite Martinsmarkt in Oberwambach ein schöner Erfolg

Bei herrlichem Herbstwetter veranstaltete der Dorfverein „Wir in Wannmisch e.V.“ zusammen mit der Ortsgemeinde Oberwambach den zweiten Oberwambacher Martinsmarkt. Hunderte Besucher aus Nah und Fern strömten in die Ortsmitte von Oberwambach, wo am Gerätehaus ein bunter Markt vorbereitet worden war. Über einen mit Hackschnitzel bestreuten Rundweg konnte man 23 verschiedene Verkaufsstände bewundern.

Großen Wert hatten die Organisatoren auf die Regionalität der Marktbeschicker gelegt. Es gab im November bereits Weihnachtsschmuck, handgemalte Bilder, Seifen, landwirtschaftliche Produkte und vieles mehr zu kaufen Außerdem war für das leibliche Wohl in Form von Imbissstand, Kaffeemobil, Heißwein, Glühwein und duftendes frisches Brot aus dem Holzofen bestens gesorgt.

Am frühen Abend wurde in der evangelischen Kirche eine Andacht von Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe gehalten. Begleitet wurde der kurze Gottesdienst vom Bläserchor Hilgenroth-Kroppach. Die Kirche war so gut besucht, dass nicht alle Besucher Platz fanden und stehend lauschen mussten. Anschließend bewegte sich der Martinszug, angeführt von St. Martin auf dem Pferd durch die Ortsstraßen. Das große Martinsfeuer war von Weitem zu sehen. Am Gerätehaus angekommen wurden an die Kinder Weckmänner verteilt, was ihre Augen zu, leuchten brachte. Als gegen 20.00 Uhr die Verkaufsstände schlossen, waren die Betreiber der Marktstände, die Besucher und die Organisatoren äußerst zufrieden. (bam) Fotos: Diana + Renate Wachow