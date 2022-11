Veröffentlicht am 28. November 2022 von wwa

HACHENBURG – Gemeinsam eine Streuobstwiese angelegt – Viele Freiwillige pflanzen Bäume „Vorm grünen Hahn“ in Hachenburg

Bereits im Mai 2021 entstand auf Anregung von Stadtbürgermeister Stefan Leukel die Idee, in Hachenburg eine Streuobstwiese anzulegen.

Der Austausch begann mit der Vorstellung des Projekts „Westerwald-Kinder Hachenburg“ des Kinderschutzbundes OV Hachenburg durch die damalige erste Vorsitzende, Verena Alhäuser, in einem Gespräch mit Stefan Leukel und Felix Reusch, Revierförster im Revier Hachenburg.

Die „Westerwald-Kinder Hachenburg“ möchten eine nachhaltige Umwelt für zukünftige Generationen durch Sammeln von Spendengeldern und Sponsoring unterstützen und finanzieren, besonders um auf den entstandenen Kahlflächen im Wald eine neue Vegetation entstehen zu lassen.

In diesem Rahmen entstand die Kooperation für eine Waldrandbepflanzung mit Familien, Kindern und Jugendlichen unter Anleitung von Felix Reusch im April 2022 – eine für das Ökosystem Wald wichtige Vegetation, die bei öffentlichen Fördergeldern für die Wiederbewaldung der geschädigten Flächen derzeit nicht gefördert wird. Der Kinderschutzbund konnte dies durch gesammelte Spendengelder und mit tatkräftiger Unterstützung des Bündnisses „Wir und die Welt“ umsetzen und freut sich über die entstandene Fläche, die nun wachsen kann. (Das Bündnis „Wir und die Welt“ besteht aus dem Städtischen Familienzentrum, Katholischen Familienzentrum, dem Jugendzentrum Hachenburg und dem Kinderschutzbund Hachenburg)

Die Anlage einer Streuobstwiese für die Allgemeinheit der Hachenburger Bürgerinnen und Bürger und im Besonderen für die Kinder war eine Herzensangelegenheit von Stefan Leukel und so war die Freude groß, als mit dem Lions Club Bad Marienberg das Engagement des Kinderschutzbundes mit seinem Projekt „Westerwald-Kinder“ ein Sponsor dafür gefunden werden konnte.

Aus der Lions-Adventlosaktion 2021 gingen 10 000 Euro an die Aktion „Westerwald-Kinder“ des Kinderschutzbundes unter Federführung des OV Hachenburg e.V.. Mit dem Geld sollten die Ortsvereine Hachenburg, Betzdorf/Kirchen und Altenkirchen je eine Streuobstwiese anlegen und diese durch Kooperationen mit Kindergruppen und Grundschulklassen pflegen, die Kreisläufe der Natur kennenlernen, Ernte einholen und auch verarbeiten.

An einem Samstag, mitten im November, wurde die Streuobstwiese in Hachenburg gemeinsam mit vielen helfenden Händen des Lions Clubs Bad Marienberg, vom Kinderschutzbund OV Hachenburg – darunter auch der neue Vorsitzende des Vereins, Dr. Dietrich Schönwitz – und weiteren Freiwilligen unter der Anleitung von Forstwirtschaftsmeister Peter Christian auf dem Flurstück „Vorm grünen Hahn“ angelegt. Insgesamt 14 Kinder und 20 Erwachsene brachten 16 Obst-Hochstämme in die Erde, die nun in den kommenden Jahren alle Vorbeigehenden mit Äpfeln, Birnen und Zwetschgen versorgen werden.

Die Patenschaft für die Bäume wird in diesem Schuljahr – und geplant auch in Zukunft – von der Grundschule am Schloss übernommen und derzeit von einer AG der Ganztagsschule begleitet.

Foto: Gruppenbild Baumpflanzaktion (452) Urheber: Doris Kohlhas. (v.l.): Stefan Leukel, Dr. Dietrich Schönwitz, Verena Alhäuser, Georg Huf. In der ersten Reihe: Carlo Leukel