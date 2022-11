Veröffentlicht am 28. November 2022 von wwa

WESTERWALD – Das Lichtzeichen Orange setzen – trotz Energiekrise

Westerwälder Landräte und Gleichstellungsbeauftragte der Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwald beteiligten sich am Internationalen Tag „Gewalt gegen Frauen“ an der Aktion „Orange Westerwald“ mit einem deutlichen Zeichen der Solidarität. Der 25. November ist seit vielen Jahren weltweit der Tag „Gewalt gegen Frauen“. Seine Wichtigkeit wird seit letztem Jahr auch im Westerwald mit dem Beleuchten von Denkmälern und Gebäuden in Orange unterstrichen. Der Förderturm in Willroth und der Köppel in Ransbach-Baumbach machten zusammen mit weiteren Gebäuden in der Region den Anfang.

„Gerade jetzt, wo die Kriegsberichterstattung bezüglich des Angriffskrieges Russlands wieder mal bestätigt, dass sexualisierte Gewalt als ein probates Mittel der Kriegsführung eingesetzt wird, ist es umso wichtiger, ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen,“ erklärten Julia Bieler (Altenkirchen), Daniela Kiefer (Neuwied) und Beate Ullwer (Westerwald), Gleichstellungsbeauftragte der drei Landkreise. „Dass Kommunen wegen der Folgen des Krieges dazu gezwungen sind, Parkplätze und Straßen weniger zu beleuchten, ist für das Sicherheitsempfinden von Frauen im öffentlichen Raum fatal.“

Die drei Landkreise arbeiten seit Jahren sowohl am Runden Tisch im Rahmen des Rheinland-Pfälzischen Interventionsprojektes gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) als auch in der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ zusammen.

„Die Zusammenarbeit der Landkreise am Runden Tisch ist vorbildlich. Die Hilfestruktur für Opfer von Gewalt wurde und wird tatsächlich verbessert,“ betonten die drei Landräte der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis). Ihr Dank galt den drei Gleichstellungsbeauftragten für ihr besonderes Engagement.

Foto: (v.l.): Mit orangen Schirmen wollen Beate Ullwer (Gleichstellungsbeauftragte Westerwaldkreis) , Achim Hallerbach (Landrat Kreis Neuwied), Sandra Köster (Wir Westerwälder), Dr. Peter Enders (Landrat Kreis Altenkirchen), Julia Bieler (Gleichstellungsbeauftragte Altenkirchen), Susanne Görg von der Initiative Orange Westerwald sowie Achim Schwickert (Landrat Westerwaldkreis) ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen setzten und hoffen, dass im nächsten Jahr es möglich ist, gemeinsam mit vielen Firmen und Institutionen den Westerwald am 25. November orange erstrahlen zu lassen.