Veröffentlicht am 28. November 2022 von wwa

NEUWIED – Die „schönen Künste“ und Literatur sind in der Neuwieder Mittelstraße 105 zu bewundern – Noch bis zum 23. Dezember 2022 stellen Mitglieder der Künstlergemeinschaft „Kultu(h)r ihre Werke aus

Die Neuwieder Künstlergemeinschaft „Kultu(h)r hat sich in der heimischen Region längst nicht nur wegen der dargebotenen Vielfalt der jeweiligen größeren und kleineren Kunstwerke einen guten Namen erworben, sondern präsentiert derzeit ein interessantes Angebot diverser Werke darstellender Kunst, interessanter Lektüre sowie ein absolut feines Kunsthandwerk an, das durchaus einen guten Ruf in Insiderkreisen genießt.

All diese diversen Kunstwerke sind derzeit (noch bis zum Heiligen Abend) in den Räumlichkeiten der früheren Rösterei des Café Engel in der Mittelstraße 105 nicht nur zu sehen, sondern auch allesamt zu durchaus annehmbaren Preisen käuflich zu erwerben. Wie Bianca Westerhagen, die Leiterin dieser kunstbeflissenen Kunstgemeinschaft betont sind in dieser Künstlergemeinschaft Frauen und Männer engagiert, die ihre diversen Kunstfertigkeiten mit Können, Phantasie und kreativer Vielfalt zum Ausdruck zu bringen und ihre künstlerischen Leidenschaften mit entsprechendem Enthusiasmus auszuüben.

Die sympathischen Künstlerinnen und Künstler üben ihre jeweilige Kunst mit offenkundigem Können aus, die jetzt gerade vor Weihnachten den Menschen Möglichkeiten offerieren auch für wenig Geld hochwertige Kunst bzw. Kunsthandwerk zu bewundern und kaufen zu können.

„Es ist immer unser Bestreben, schöne und ansprechende Kreativprodukte den Menschen zu offerieren. Etliche Kunstfreunde haben bereits die Gelegenheit wahrgenommen bei den „Außenterminen“ der Künstler-Gruppe zum Beispiel auf dem Luisenplatz bzw. auf dem Alten Friedhof unsere Werke kennenzulernen. Dabei nutzten sie die Gelegenheit die Vielfalt unserer diversen künstlerischen Fertigkeiten zu bewundern und auch mannigfaltige Exponate zu bewundern, was die Mitglieder der Gemeinschaft natürlich gerne zur Kenntnis genommen haben „, erläutert die Malerin Bianca Westerhagen, die die Aktivitäten der Mitglieder ihrer Künstler-Gruppe mit Freude zur Kenntnis nimmt. Mitglieder dieser exponierten Künstler-Gruppe sind derzeit jeweils montags bis samstags in den Räumlichkeiten der Mittelstraße 105 von 10 bis 18 Uhr anzutreffen. Dies sind zum einem neben Bianca Westerhaben die weiteren Malerinnen Birgit Kühlborn, Susanne Schwartz und Barbara Ams. Außerdem stellen die Fotografin Elke Döbbeler, der Buchautor Hans-Werner Lücker sowie die Autorin/Journalistin Ulrike M. Dierkes, der Mosaik-Künstler Günter Bruchhof, die Keramikerin Katrin Eggers sowie die Porzellanmalerin Ute Henne ihr jeweiliges Metier in einem attraktiven Rahmen aus.

Geöffnet sind die hellen und freundlich ausgestalteten Räumlichkeiten jeweils an den Werktagen in der Zeit von 10 bis18 Uhr, wobei (jeweils abwechselnd) die Kunstschaffenden für entsprechende Gespräche gerne zur Verfügung stehen.

Die ersten Tage sind in den Ausstellungsräumlichkeiten durchaus erfolgreich angelaufen, wobei die Kunstkreis- Mitglieder in den Räumlichkeiten in der Mittelstraße gerne mit möglichst vielen interessierten Menschen Kontakt aufnehmen wollen. „Weihnachten ist nicht mehr fern und unsere Weihnachtsgeschenke sind alle individuell handgemacht und gar nicht teuer“, bieten die Mitglieder der Künstlergemeinschaft ihre publikumsfreundlichen Exponate an und unterhalten sich auch gerne mit interessierten Besuchern über ihre jeweiligen Kunstfertigkeiten, die durchaus entsprechende Anerkennung verdienen. (jüg) Fotos: Elke Döbbeler und Jürgen Grab