Veröffentlicht am 28. November 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Drei neue Messdienerinnen in Birken-Honigsessen

Die Kirchengemeinde St. Elisabeth Birken-Honigsessen freut sich über drei frischgebackene Messdienerinnen. Eingeführt worden sind die jungen Damen am vergangenen Sonntag anlässlich des Patronatsfests. Sophie Weitershagen, Milu Mensch und Ida Leidig werden künftig am Altar dienen und viele Gottesdienste mitgestalten. Den Segen erteilte Pfarrvikar Alhard Snethlage während der Hl. Messe: „Herzlich willkommen und danke auch im Namen der Kirchengemeinde für Eure Unterstützung!“ Nina Spriestersbach und Natascha Rödder-Lopez stellen sich schon länger in den Dienst am Glauben in der Kirche St. Elisabeth. Ein Lob ging auch an die Betreuerinnen Lourdes Alt-Fabian und Elke Reifenrath. Sophie, Milu und Ida freuen sich schon mächtig auf den Advent, wenn sie so richtig gefordert sind. Der Sonntagnachmittag stand dann im Zeichen des Ewigen Gebets. (bt) Foto: Bernhard Theis