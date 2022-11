Veröffentlicht am 28. November 2022 von wwa

WALDBREITBACH – VfL Waldbreitbach sucht Unterstützung für Kinderturnen

Für das beliebte Kinderturnen sucht der VfL Waldbreitbach eine weitere Person, die als Übungsleiter bzw. Übungsleiterhelfer das bestehende Team unterstützt. Das Angebot findet freitags von 15.15 bis 18 Uhr (inklusive Auf- und Abbau) in der Sporthalle in Waldbreitbach (Jahnstraße) statt und richtet sich an zwei- bis sechsjährige Kinder, die nacheinander in zwei Altersgruppen in der Waldbreitbacher Turnhalle (Jahnstraße 1) unter Anleitung toben, turnen und singen (Begrüßungs- und Abschiedslied).

Ein Übungsleiter- oder Trainerschein sind keine Voraussetzung, aber die Freude an der Bewegung mit Kindern und Kreativität beim Planen und Anleiten von Übungen und Parcours.

Zusätzlich zum Übungsleiterhonorar werden Aus- Weiterbildungskosten vom Verein übernommen.

Weitere Informationen gibt es bei der Übungsleiterin Verena Stüber unter Tel.: 0176-34458697 oder per E-Mail an kinderturnen@vfl-waldbreitbach.de.

Näheres zum Kurs- und Sportangebot des Sportvereins sind zu finden auf www.vfl-waldbreitbach.de oder auch bei Facebook.