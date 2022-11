Veröffentlicht am 27. November 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Fahndungserfolg der Polizei – Entwendete Fahrräder sichergestellt

Die Polizeiinspektion Marktredwitz (Bayern) erhielt am Samstag, 26. November 2022, die Mitteilung über eine verdächtige Person, die sich mit zwei hochwertigen Fahrrädern in Richtung tschechischer Grenze bewegt. Der 30-jährige Tscheche konnte durch örtliche Polizeibeamte angetroffen werden. Eine Sachfahndungsabfrage führte zu dem Ergebnis, dass die mitgeführten Fahrräder (E-Bikes) durch die Polizeiinspektion Linz als gestohlen gemeldet wurden. Die Fahrräder können einem Diebstahl aus Bruchhausen bzw. Rheinbreitbach zugeordnet werden. Der Beschuldigte ist behördlich in Rheinbreitbach gemeldet. Weitere Ermittlungen stehen noch aus. Der polizeilich hinreichend bekannte Beschuldigte verweigert jegliche Kooperation. Quelle: Polizei