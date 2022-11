Veröffentlicht am 27. November 2022 von wwa

VETTELSCHOSS – Glücklicher Zufall – Polizei als Ersthelfer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26 auf 27. November 2022, gegen 03:00 Uhr, fiel einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz in der Ortslage Vettelschoß eine Person auf, die sich augenscheinlich in einer medizinischen Notlage befand. Durch die Beamten wurden unmittelbar Erste Hilfe Maßnahmen eingeleitet und der Rettungsdienst verständigt. Der 58-jährige Mann aus Vettelschoß wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand dürfte nicht zuletzt aufgrund der glücklichen Umstände als stabil, so die Polizei, bezeichnet werden. Die Polizei wünscht dem Patienten gute Besserung. Quelle: Polizei