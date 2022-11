Veröffentlicht am 27. November 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf

Theresenstraße Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Samstagvormittag, 26. November 2022, gegen 09.30 Uhr, in Betzdorf die Kampstraße in Richtung Theresenstraße und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Industriestraße einbiegen und übersah den bevorrechtigten Pkw eines 54-jährigen Mannes. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro entstand. Quelle: Polizei