Helmenzen – ein Ort im Adventsmarktrausch

Veröffentlicht am 27. November 2022 von wwa

HELMENZEN – Helmenzen – ein Ort im AdventsmarktrauschNicht zum ersten Mal fand im Örtchen Helmenzen, mitten im Ort, im Bereich der Museumsscheune, ein Adventsmarkt statt. Allerdings nach über zwei Jahre wieder. Der Zuspruch an Besuchern war umwerfend. Parkmöglichkeiten bis an die Grenze des Ortes in alle Richtungen mehr als rah. Die Besucher nahmen es gelassen, leten recht weite Strecken zu Fuß zurück. Das Adventsmarktgeschehen belohnte den Frischluftgang. Eine Fülle von unterschiedlichsten Ständen boten Weihnachtliches an. Kein Wunsch blieb offen. Der Weihnachtsmann besuchte gemeinsam mit seinem Engel den Markt und erfreute die Kinder mit kleinen Gaben.

Für Kurzweil war bestens gesorgt, der Posaunenchor Birnbach spielte auf, der Männerchor ALFONE unter der Leitung von Harald Gerhards bot bei herbslichem Wetter weihnachtlichen Gesang und die Kinder der Kindetagesstätte Traumland begeisterten fast eine halbe Stunde Adventsmarktbesucher und Familienmitglieder, die mit klammen Fingern die Handys in die Höhe hielten um ja jede Bewegung ihres Nachwuchses für die Nachwelt festzuhalten.

Ortsbürgermeister Klaus Schneider, selber Sänger bei ALFONE, zeigte sich angetan und stolz zum Gelingen dieses Adventsmarktes. Fotos: Diana Wachow