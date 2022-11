Veröffentlicht am 26. November 2022 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße in Mudersbach

Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 25. November 2022, gegen 07.10 Uhr, in Mudersbach, in der Koblenzer Straße. Ein 20-jähriger und ein 31-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Koblenzer Straße in Richtung Niederschelden. Als der 20-jährige an einem Fußgängerüberweg wegen eines Fußgängers anhielt, erkannte dies der 31-jährige zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.300 Euro. Quelle: Polizei